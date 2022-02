Werder trotz gerissener Siegesserie an der Spitze

In Kiel war ein Traumtor von Daniel O'Shaughnessy das Highlight beim KSC-Erfolg. Der finnische Nationalspieler mit irischen Wurzeln war mit einem fulminanten Schuss in der 17. Minute zur Führung der Gäste erfolgreich. Fabian Schleusener (67.) erhöhte in der zweiten Halbzeit für die Badener. Durch den Dreier zog Karlsruhe in der Tabelle an den zuvor dreimal ungeschlagenen Norddeutschen (31 Zähler) mit 32 Punkten vorbei.