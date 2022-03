2. Bundesliga: Drei Mannschaften punktgleich an der Tabellenspitze - das gab es in der Vergangenheit schon öfters

So lange ist es noch gar nicht her, da ergab sich eine absolut identische Situation. In der Saison 2016/17 hatten der VfB Stuttgart, Eintracht Braunschweig und Union Berlin 50 Punkte, sie trennte sogar nur ein Tor. Dahinter lauerte Hannover 96 mit nur einen Zähler weniger – Langeweile an der Spitze gab es damals nur im Oberhaus.