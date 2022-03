2. Bundesliga: Rückblick- Als ein Ex-Bremer den Abstieg von Werder Bremen verhinderte

Ein allzu mutiges ist es nicht, aber im Hinspiel am 2. Juli in Bremen sind es ja nicht die Heidenheimer, die in Vorlage treten müssen. Werder müht sich an jenem Donnerstagabend im Dauerregen vergeblich, schießt kein Tor und muss froh sein, dass der Kopfballaufsetzer von Timo Beermann kurz vor Schluss an Pavlenkas Kasten vorbeispringt.