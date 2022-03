2, Bundesliga: Schalke 04 mit Trikot-Überraschung - Gazprom-Nachfolger fix

„Wir sehen uns als ein Unternehmen mit einer Tradition im Werkswohnungsbau für Bergleute und unserem Verwaltungssitz in Gelsenkirchen in der Pflicht, Schalke zu unterstützen“, erklärte der Vivawest-Vorsitzende Uwe Eichner: „Die schrecklichen Ereignisse in der Ukraine fordern von uns allen, zusammenzustehen und Haltung zu zeigen. In diesem Sinne gehen wir eine temporäre Partnerschaft mit dem FC Schalke 04 ein, die auf gemeinsamen Werten basiert - und freuen uns darauf.“