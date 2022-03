2. Bundesliga: Schalke trennt sich von Dimitrios Grammozis nach Hansa-Pleite

„Wir sind in der Phase der Saison angelangt, in der die großen Entscheidungen fallen“, erklärte Sportdirektor Rouven Schröder in einem Statement des Vereins: „Die Überzeugung, dass unser avisiertes Ziel, der Aufstieg in die Bundesliga, in der bestehenden Konstellation noch eine ausreichend hohe Wahrscheinlichkeit besitzt, hatten wir nicht mehr.