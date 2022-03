2. Bundesliga: Trotz Alu-Pech - Werder Bremen siegt gegen Darmstadt und schließt zu Tabellenführer St. Pauli auf

Bitter für Dinkci: Der 20-Jährige hat bislang erst ein Tor für Bremen erzielt - bei seinem Profi-Debüt am 19. Dezember 2020 in der Bundesliga gegen den FSV Mainz 05. In der 85. Minute eingewechselt, erzielte er in der 90. Minute den 1:0-Siegtreffer. Seitdem wartet er auf sein zweites Tor für Werder.