2. Liga: FC Hansa Rostock – FC St. Pauli (Samstag, 20:30 Uhr)

Der siebte Rang der Rückrundentabelle ist Ausdruck der jüngsten Erfolgsgeschichte von Rostock. Gegenwärtig rangiert die Heimmannschaft auf Platz elf, hat also noch die Möglichkeit, in der Tabelle weiter vorzurücken. Wer FC Hansa Rostock als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 72 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison. Die Saison der Hansa verläuft bisher durchschnittlich: Insgesamt hat Rostock neun Siege, sieben Unentschieden und elf Niederlagen verbucht. Zuletzt lief es recht ordentlich für FC Hansa Rostock – zehn Zähler aus den letzten fünf Partien lautet der Ertrag.