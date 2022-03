2. Liga: FC Hansa Rostock – Holstein Kiel, 3:2 (1:0)

Kiel geriet schon in der dritten Minute in Rückstand, als Pascal Breier das schnelle 1:0 für Rostock erzielte. Holstein Kiel glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Unparteiische beide Teams mit der knappen Führung für FC Hansa Rostock in die Kabinen. Benedikt Pichler fand Alexander Mühling und eben dieser hatte in der 49. Minute den Ausgleich parat. Haris Duljevic bediente John Verhoek, der in der 67. Spielminute zum 2:1 einschoss. Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den Calogero Rizzuto bereits wenig später besorgte (70.). Hanno Behrens traf zum 3:2 zugunsten der Hansa (80.). Es sprach beinahe alles dafür, dass sie das Match gewinnen würden. Doch am Ende gaben die Störche die komfortable Führung aus den Händen und erlitten eine schmerzende Niederlage.