2. Liga: Fortuna Düsseldorf – FC Ingolstadt 04, 3:0 (2:0)

Düsseldorf erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Daniel Ginczek traf in der dritten Minute zur frühen Führung, nach einer Vorlage von Khaled Narey. Für mehr Beruhigung auf Seiten von Fortuna Düsseldorf sorgte Matthias Zimmermann, der mit seinem Treffer nach Vorlage von Jakub Piotrowski das 2:0 für die Fortuna sicherstellte (34.). Mit der Führung für Düsseldorf ging es in die Halbzeitpause. Narey brachte Fortuna Düsseldorf in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (49.). Die Messe schien für Ingolstadt gelesen, als Marcel Gaus nach knapp einer Stunde vorzeitig mit Gelb-Rot zum Duschen geschickt wurde (56.). Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen siegte die Fortuna gegen den FC Ingolstadt 04.