2. Liga: Hamburger SV – FC Erzgebirge Aue (Samstag, 13:30 Uhr)

Auf fremden Plätzen läuft es für Aue bis dato bescheiden – die Ausbeute beschränkt sich auf magere acht Zähler. Mangelnde Aggressivität scheint nicht das Problem des Gasts zu sein, wie die Kartenbilanz (63-0-3) der vorangegangenen Spiele zeigt. Im Sturm des FC Erzgebirge Aue stimmt es ganz und gar nicht: 24 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Vier Siege und sieben Remis stehen 14 Pleiten in der Bilanz von Aue gegenüber. In den letzten fünf Spielen schaffte der FC Erzgebirge Aue lediglich einen Sieg.