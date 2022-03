2. Liga: Hannover 96 – 1. FC Nürnberg, 0:3 (0:1)

Nachdem der 1. FC Nürnberg die Hinserie auf Platz sieben abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle besetzt der Club aktuell den zweiten Rang. Nürnberg behauptet nach dem Erfolg über Hannover den vierten Tabellenplatz. Der 1. FC Nürnberg verbuchte insgesamt 13 Siege, sechs Remis und sieben Niederlagen. Mit vier Siegen in Folge ist der Club so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.