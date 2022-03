2. Liga: Hannover 96 – 1. FC Nürnberg (Sonntag, 13:30 Uhr)

Wer den 1. FC Nürnberg als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 52 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison. Sieben Niederlagen trüben die Bilanz des Gasts mit ansonsten zwölf Siegen und sechs Remis. Die Fieberkurve des Club zeigt weiter steil nach oben. Drei Siege in Folge hat Nürnberg mittlerweile eingefahren. Damit nimmt der 1. FC Nürnberg Platz vier in der Rückrundentabelle ein.