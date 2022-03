2. Liga: Holstein Kiel – FC Ingolstadt 04, 1:0 (1:0)

Alexander Mühling machte in der 37. Minute das 1:0 von Holstein Kiel perfekt. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich das Heimteam, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Letztendlich gelang es Ingolstadt im Verlauf des Spiels nicht, sich von dem in der ersten Halbzeit erlittenen Rückstand zu erholen. Am Ende waren die Störche die Mannschaft, welche die drei Zähler einstrich.