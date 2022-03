2. Liga: Holstein Kiel – SC Paderborn 07 (Freitag, 18:30 Uhr)

Nach fünf Ligaspielen ohne Sieg braucht der SC Paderborn 07 mal wieder einen Erfolg – am besten schon an diesem Freitag, im Spiel gegen Holstein Kiel. Am letzten Spieltag nahmen die Störche gegen Hannover 96 die neunte Niederlage in dieser Spielzeit hin. Zuletzt spielte der SCP unentschieden – 3:3 gegen den FC Erzgebirge Aue. Im Hinspiel hatte ein Tor den entscheidenden Unterschied gemacht. Damals hatte Kiel mit 2:1 gewonnen.