2. Liga: SV Werder Bremen – SV Darmstadt 98 (Samstag, 20:30 Uhr)

Vor allem die Offensivabteilung des Gasts muss der SV Werder Bremen in den Griff kriegen. Im Schnitt trifft der Gegner mehr als zweimal pro Spiel. Beide Mannschaften liegen mit 48 Punkten gleichauf. Körperlos agierte der SV Darmstadt 98 in dieser Spielzeit beileibe nicht, wie der Blick in die Kartenstatistik belegt. Ob sich Werder davon beeindrucken lässt? Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher 14 Siege ein.