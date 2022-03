2. Bundesliga: Dynamo Dresden trennt sich von Trainer Schmidt

Wie der Verein am Dienstag mitteilte, habe Sportgeschäftsführer Ralf Becker den 53-Jährigen am Dienstagmorgen in einem persönlichen Gespräch über die Entscheidung informiert. Bis auf Weiteres wird Co-Trainer Ferydoon Zandi mit seinem Team die Mannschaft übernehmen und auf das Spiel bei Werder Bremen am Sonntag (13.30 Uhr) vorbereiten. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)