Nürnberg gegen HSV: 1922 und das längste Endspiel um die Meisterschaft

Auch das juristische Nachspiel geht in die Verlängerung: Als der DFB kurz darauf auf einer Tagung in Hildesheim den HSV zum Meister erklärt, weil ja Nürnberg am Spielabbruch schuld gewesen sei, droht der Süddeutsche Fußballverband mit Austritt. In der Revision in Würzburg wird beschlossen, dass es keinen Meister 1922 geben werde.