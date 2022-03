Paderborner Thalhammer kehrt nach Regensburg zurück

Mittelfeldspieler Maximilian Thalhammer kehrt in der 2. Fußball-Bundesliga nach zwei Jahren beim SC Paderborn im Sommer zu Jahn Regensburg zurück. Das teilten die Ostwestfalen am Mittwoch mit. Der 24-Jährige war 2020 vom FC Ingolstadt nach Paderborn gewechselt, in der Saison 2018/19 hatte er bereits für Regensburg gespielt. In der laufenden Spielzeit kam Thalhammer 16-mal zum Einsatz und erzielte ein Tor.