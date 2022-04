2. Bundesliga: Als Darmstadt 98 und FC St. Pauli 2015 gemeinsam feierten

In Kaiserslautern fällt 10 Minuten später der Ausgleich, nun kann nur noch der KSC Darmstadt gefährlich werden – und natürlich St. Pauli. Dirk Schuster versucht den Spielfluss zu stören, wechselt in den letzten zehn Minuten dreimal aus – damals ist es das Maximum an erlaubten Wechseln. St. Pauli kommt bis auf einen Flachschuss von Lennart Thy, der am Pfosten vorbei trudelt, zu keiner Chance mehr.