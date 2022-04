2. Bundesliga: FC St. Pauli verliert bei Hansa Rostock und gibt Tabellenführung ab

Bei Aufsteiger Hansa Rostock verloren die Hamburger am Samstagabend 0:1 (0:0) und gaben die Tabellenführung an Darmstadt 98 ab. Die Hessen hatten am Nachmittag Holstein Kiel mit 3:1 besiegt. Am Sonntag könnte auch Werder Bremen mit einem Sieg gegen den SV Sandhausen vorbeiziehen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)