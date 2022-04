2. Bundesliga heute live mit Werder, St. Pauli, Nürnberg, Schalke im TV, Stream, Ticker

Dafür müsste aber unter anderem der FC St. Pauli sein Spiel gegen den 1. FC Nürnberg verlieren. Die Kiezkicker müssen nach der Niederlage gegen Darmstadt am vergangenen Spieltag dringend in die Erfolgsspur zurück, aktuell liegt das Team von Timo Schultz als Vierter einen Punkt hinter dem Relegationsplatz zurück. Die Nürnberger haben drei Punkte Rückstand auf St. Pauli, könnten mit einem Sieg also ganz eng an die Aufstiegsränge heranrücken. (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)