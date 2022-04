2. Bundesliga: Im Topspiel zwischen dem 1. FC Nürnberg und Darmstadt 98 sind Tore fast garantiert

An das 2:0 am Böllenfalltor im April 1978 dürfte sich kaum noch jemand erinnern, doch in Nürnberg wurde am 28. Oktober 1977 Zweitligageschichte geschrieben. 15.000 Zuschauer pilgerten an diesem Freitagabend an den Valznerweiher ins Frankenstadion, das noch niemand nach einem Sponsor zu nennen trachtete.