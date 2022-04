2. Bundesliga, Restprogramm: Schalke, Werder, St. Pauli, Darmstadt, Club, HSV - wer schafft den Aufstieg?

In der Pole Positionen befindet sich inzwischen der FC Schalke 04, der sich nach der Entlassung von Dimitrios Grammozis und einem Zwischenspurt von fünf Siegen in Folge unter Interimstrainer Mike Büskens mit 56 Punkten an die Tabellenspitze geschoben hat. (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)