2. Liga: Der große Aufstiegscheck! Werder, Schalke, HSV, St. Pauli - wer steigt in die Bundesliga auf?

„Dieses Mal hat es nichts damit zu tun, dass man zu blöd ist aufzusteigen, dieses Mal hat es mit der Entwicklung zu tun. Der HSV war in den Jahren in der 2. Liga immer der Gejagte. Ich glaube in dieser Saison war man nur ein oder zweimal auf einem Aufstiegsplatz“, sagt Neururer. „Sie sind also in einer ganz anderen Rolle. Sie rechen auch nicht ein, sie spielen nur das weiter, was sie am Anfang auch gespielt haben. Ich befürchte, dass die 2. Liga in der nächsten Saison wieder durch die Anwesenheit des HSV bereichert wird.“