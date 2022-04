2. Liga: Die wilden Wochen der Entscheidung - es hagelt Top-Duelle!

Fakt ist, es hagelt jetzt Spitzenspiele in dieser zweiten Liga. Eines dieser Spiele zeigen wir am Samstagabend zur Primetime live im Free-TV: Der 1. FC Nürnberg empfängt Darmstadt 98! Das Duell zweier Vereine, die oben mitmischen, obwohl sie zu Saisonbeginn definitiv keiner auf dem Zettel hatte. Und genau das ist ihr großes Plus, dass sie mit nur wenig Druck in diese letzten Spiele gehen.