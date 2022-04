2. Liga: FC Erzgebirge Aue – Hannover 96 (Samstag, 13:30 Uhr)

96 will nach vier Spielen ohne Sieg beim FC Erzgebirge Aue endlich wieder einen Erfolg landen. Am vergangenen Spieltag verlor Aue gegen den Hamburger SV und steckte damit die 17. Niederlage in dieser Saison ein. Mit einem 1:1-Unentschieden musste sich Hannover kürzlich gegen den SSV Jahn Regensburg zufriedengeben. Im Hinspiel wurde kein Sieger ermittelt. Die Mannschaften hatten sich remis mit 1:1 getrennt.