2. Liga: FC Hansa Rostock – SC Paderborn 07 (Samstag, 13:30 Uhr)

Die Heimbilanz der Hansa ist ausbaufähig. Aus 15 Heimspielen wurden nur 16 Punkte geholt. In der Schlussphase der Saison befindet sich der Gastgeber in der Tabelle über dem ominösen Strich. Nach 31 ausgetragenen Partien ist das Abschneiden von Rostock insgesamt durchschnittlich: zehn Siege, neun Unentschieden und zwölf Niederlagen. Mit dem Gewinnen tat sich FC Hansa Rostock zuletzt schwer. In drei Spielen wurde nicht ein Sieg davongetragen.