2. Liga: FC Schalke 04 – SV Werder Bremen, 1:4 (0:2)

Ilia Gruev brachte Bremen in der achten Spielminute in Führung. Niclas Füllkrug baute das Ergebnis aus, indem er ein Zuspiel von Mitchell Weiser zum 2:0 für den Tabellenführer in den Maschen unterbrachte (25.). Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, schickte der Schiedsrichter die Akteure in die Pause. Der SV Werder Bremen baute die Führung aus, indem Marvin Ducksch zwei Treffer nachlegte (50./52.). Kurz vor Ultimo war noch Terodde zur Stelle und zeichnete für das erste Tor des Gastgebers verantwortlich (87.). Am Ende schlug Werder den FC Schalke 04 auswärts.