2. Liga: FC St. Pauli – 1. FC Nürnberg, 1:1 (0:0)

Nach den ersten 45 Minuten ging es für die Gastgeber und den Club ohne Torerfolg in die Kabinen. Daniel-Kofi Kyereh brach für den FC St. Pauli den Bann und markierte in der 73. Minute die Führung. Der FC St. Pauli schaffte es nicht, das Ergebnis über die Zeit zu bringen, denn dem 1. FC Nürnberg gelang in der Nachspielzeit (91.) der Ausgleichstreffer. Die 1:1-Punkteteilung war letztlich besiegelt, als der Schiedsrichter die Partie nach 90 Minuten abpfiff.