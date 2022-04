2. Liga: FC St. Pauli – 1. FC Nürnberg (Freitag, 18:30 Uhr)

Nachdem es in den letzten vier Partien keinen Sieg zu verbuchen gab, will St. Pauli gegen den Club in die Erfolgsspur zurückfinden. Am vergangenen Samstag ging der FC St. Pauli leer aus – 1:2 gegen den SV Darmstadt 98. Zuletzt kassierte Nürnberg eine Niederlage gegen den SV Sandhausen – die neunte Saisonpleite. Gelingt die Wiedergutmachung? Der 1. FC Nürnberg möchte den letzten Auftritt, als man gegen St. Pauli verlor (2:3), vergessen machen.