2. Liga: Fortuna Düsseldorf – FC Hansa Rostock (Freitag, 18:30 Uhr)

Die bisherigen Gastauftritte brachten FC Hansa Rostock Respekt in der Liga ein – ein Vorbote für die Partie bei Fortuna Düsseldorf? Beide Mannschaften liegen in der Tabelle nur vier Punkte auseinander. Die Körpersprache stimmte in der Regel bei der Hansa, sodass die Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf schon 74 Gelbe Karten sammelte. Ist die Fortuna darauf vorbereitet?