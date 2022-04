2. Liga: Für Hamburger SV beginnt die Aufholjagd im Aufstiegskampf

Denn nur noch acht Partien bleiben dem einstigen Bundesliga-Dino, um neun Punkte auf die Ränge eins und zwei aufzuholen. Da sind jeweils drei Zähler in den Heimspielen sowohl am Samstag (ab 13.30 Uhr im LIVETICKER) gegen den SC Paderborn als auch am 5. April (18.30 Uhr) im Nachholspiel gegen Erzgebirge Aue absolute Pflicht.