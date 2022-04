2. Liga: Hamburger SV – FC Erzgebirge Aue, 4:0 (2:0)

Ligaweit fängt kein Team mehr Gegentreffer als der FC Erzgebirge Aue. Man kassierte bereits 58 Tore gegen sich. Im Sturm des Gasts stimmt es ganz und gar nicht: 26 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Aue verbuchte insgesamt vier Siege, sieben Remis und 17 Niederlagen. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte der FC Erzgebirge Aue die dritte Pleite am Stück.