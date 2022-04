2. Liga: SC Paderborn 07 – Hannover 96 (Sonntag, 13:30 Uhr)

Hannover befindet sich am 31. Spieltag – also kurz vor Ende der Saison – in der zweiten Tabellenhälfte. Bisher verbuchten die Gäste neunmal einen dreifachen Punktgewinn. Demgegenüber stehen neun Unentschieden und zwölf Niederlagen. Die volle Punkteausbeute sprang für Hannover 96 in den letzten fünf Partien lediglich einmal heraus.