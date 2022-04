2. Liga: Schalke siegt in Darmstadt, Bremen nur 1:1 gegen Nürnberg

„Es war das erwartet intensive Spiel, in dem es um Körperlichkeit geht, um zweite Bälle, in dem du immer wach sein musst. Wir sind aber nicht so ins Spiel gekommen, wie wir wollten“, sagte Schalke-Coach Mike Büskens nach der Partie. „Wir waren heute sehr effizient. Wir sind alle sehr, sehr zufrieden. Wir hoffen, dass die Verletzung bei Danny Latza nicht ganz so schwer ist und er uns in der Endphase unterstützen kann“, so der 54-Jährige.