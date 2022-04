2. Liga: SG Dynamo Dresden – Holstein Kiel (Samstag, 13:30 Uhr)

Gegen die Störche soll Dynamo Dresden das gelingen, was dem Gastgeber in den letzten zwölf Spielen verwehrt blieb – die optimale Punkteausbeute. Am vergangenen Sonntag ging Dresden leer aus – 1:2 gegen den SV Sandhausen. Letzte Woche gewann Holstein Kiel gegen den Hamburger SV mit 1:0. Somit nimmt Kiel mit 37 Punkten den elften Tabellenplatz ein. Im Hinspiel hatten die Störche die Nase vorn und feierten einen knappen 2:1-Sieg.