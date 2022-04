2. Liga: SG Dynamo Dresden – SSV Jahn Regensburg, 1:1 (0:0)

Dresden ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal neun Punkte fuhr die Heimmannschaft bisher ein. Kurz vor Saisonende steht SG Dynamo Dresden mit 31 Punkten auf Platz 16. Im Angriff von Dynamo Dresden herrscht Flaute. Erst 31-mal brachte Dresden den Ball im gegnerischen Tor unter. In 15 ausgetragenen Spielen kam SG Dynamo Dresden in der laufenden Rückrunde nicht über ein Unentschieden hinaus.