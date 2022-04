2. Liga: SG Dynamo Dresden – SSV Jahn Regensburg (Samstag, 13:30 Uhr)

Nach 14 sieglosen Ligaspielen in Serie will Dynamo Dresden gegen den SSV Jahn Regensburg dem Negativtrend ein Ende setzen und wieder die volle Punktezahl einfahren. Zwar blieb Dresden nun seit 14 Partien ohne Sieg, aber gegen Fortuna Düsseldorf trennte man sich zuletzt wenigstens mit einem 2:2-Remis. Am letzten Spieltag kassierte der SSV die zwölfte Saisonniederlage gegen den Hamburger SV. Im Hinspiel strich Regensburg die volle Punktzahl ein und feierte einen 3:1-Erfolg über SG Dynamo Dresden. Ein Fingerzeig für das Rückspiel?