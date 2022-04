2. Liga: SSV Jahn Regensburg – FC Ingolstadt 04, 1:1 (0:1)

Ingolstadt steht mit 19 Punkten am Ende einer schweren Saison auf einem Abstiegsplatz. Im Angriff weist der FC Ingolstadt 04 deutliche Schwächen auf, was die nur 26 geschossenen Treffer eindeutig belegen. Vier Siege, sieben Remis und 18 Niederlagen hat der FCI derzeit auf dem Konto. Ingolstadt ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.