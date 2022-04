2. Liga: SSV Jahn Regensburg – Hamburger SV, 2:4 (0:1)

Jonas Meffert bediente Miro Muheim, der in der 22. Spielminute zum 1:0 einschoss. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (45.) traf Carlo Boukhalfa zum Ausgleich für den SSV Jahn Regensburg. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich der Hamburger SV, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Kurz darauf bereitete Robert Nesta Glatzel das 2:1 des Gasts durch Anssi Suhonen vor (65.). Andreas Albers war zur Stelle und markierte das 2:2 des SSV (88.). Der Hamburger SV stellte das 3:2 sicher (89.). Kurz vor Schluss traf der Hamburger SV (95.). Es sprach beinahe alles dafür, dass er das Match gewinnen würde. Doch am Ende gab der SSV die komfortable Führung aus den Händen und erlitt eine schmerzende Niederlage.