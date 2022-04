2. Liga: SV Darmstadt 98 – FC Erzgebirge Aue, 6:0 (4:0)

Nach einer starken Saison steht der SV Darmstadt 98, kurz vor deren Abschluss, mit 57 Punkten auf einem Aufstiegsplatz. Die Offensive von Darmstadt in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch Aue war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 67-mal schlugen die Angreifer des SV Darmstadt 98 in dieser Spielzeit zu.