2. Liga: SV Darmstadt 98 – Holstein Kiel, 3:1 (2:0)

Kiel geriet schon in der zehnten Minute in Rückstand, als Matthias Bader das schnelle 1:0 für den SV Darmstadt 98 erzielte. Für den zweiten Tagestreffer zeichnete Aaron Seydel verantwortlich, der auf Vorlage von Bader erhöhte (44.). Mit der Führung für Darmstadt ging es in die Halbzeitpause. Wenige Minuten später verkürzte Kiel auf 1:2 (48.). Braydon Manu erzielte in der 49. Minute das 3:1, indem er auf Zuspiel von Fabian Holland vollendete. Als der Unparteiische die Begegnung beim Stand von 3:1 letztlich abpfiff, hatte Darmstadt die drei Zähler unter Dach und Fach.