2. Liga: SV Sandhausen – FC Schalke 04, 1:2 (0:0)

Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Kurz darauf bereitete Darko Churlinov das 1:0 von Schalke durch Simon Terodde vor (70.). Den Ausgleichstreffer hatte Dennis Diekmeier im Repertoire, als er eine Vorlage von Aleksandr Zhirov in den Maschen unterbrachte (82.). Terodde wurde zum Helden des Spiels, als er den FC Schalke 04 mit einem Treffer kurz vor dem Abpfiff (90.) doch noch in Front brachte. Die 1:2-Heimniederlage von Sandhausen war Realität, als der Unparteiische die Partie letztendlich abpfiff.