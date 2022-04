2. Liga: SV Sandhausen – FC St. Pauli, 1:1 (0:1)

Guido Burgstaller brachte sein Team in der 38. Minute nach vorn. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich St. Pauli, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Nach Assist von Dario Dumic war es Janik Bachmann, der für den Ausgleich verantwortlich zeichnete (90.). Am Ende stand es zwischen dem SV Sandhausen und dem FC St. Pauli pari.