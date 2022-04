2. Liga: SV Sandhausen – SG Dynamo Dresden, 2:1 (1:0)

Dresden ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal sechs Punkte fuhr der Gast bisher ein. SG Dynamo Dresden hat auch nach der Pleite die 16. Tabellenposition inne. Im Angriff von Dynamo Dresden herrscht Flaute. Erst 28-mal brachte Dresden den Ball im gegnerischen Tor unter. SG Dynamo Dresden kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf 15 summiert. Ansonsten stehen noch sieben Siege und sieben Unentschieden in der Bilanz. In zwölf ausgetragenen Spielen kam Dynamo Dresden in der laufenden Rückrunde nicht über ein Unentschieden hinaus.