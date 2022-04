2. Liga: Heidenheim muss gegen Düsseldorf auf Cheftrainer Frank Schmidt verzichten

Zweitligist 1. FC Heidenheim muss beim Spiel gegen Fortuna Düsseldorf am Freitag (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) auf Trainer Frank Schmidt verzichten. Wie der Verein am Donnerstag bekannt gab, wurde der 48-Jährige am Mittwoch positiv auf das Corona-Virus getestet.