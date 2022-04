Fortuna vergibt Matchball - Ingolstadt abgestiegen

In Karlsruhe trafen Patrick Schmidt (24., Handelfmeter) und Filip Bilbija (46.) für die Gäste, bei denen damit die leise Hoffnung auf den Klassenverbleib am Leben blieb. Fabian Schleusener (69.) und Philipp Hofmann (75.) sicherten dem KSC das Remis und versetzten Ingolstadt den Knockout - nach nur einem Jahr geht es zurück in Liga drei.