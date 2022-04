Hansa Rostock gegen St. Pauli - die verrückteste Paarung der 2. Bundesliga

Am 12. August 2001 wiederholte Hansa das Kunststück von 1997 und gewann am Millerntor mit 1:0, Markus Beierle traf an jenem Sonntag schon nach 20 Minuten per Kopf und beendete die über sechsstündige (371 Minuten) Torflaute seines Teams. Pauli-Coach Dietmar Demuth war geknickt und sprach prophetische Worte: „So kann man in der Bundesliga nicht bestehen.“