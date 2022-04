Heidenheim holt Maloney und Keller

Maloney spielte in dieser Spielzeit bislang 24 Mal für die zweite Mannschaft des BVB in der 3. Liga, zudem kam er zu zwei Kurzeinsätzen in der Bundesliga. Beide Spieler sind ablösefrei und erhalten Verträge bis 2025. In der laufenden Saison bestritt der ehemalige U20-Nationalspieler Keller für den bereits feststehenden Absteiger aus Bayern 18 Pflichtspiele.