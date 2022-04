Kreuzer vor Duell Hamburger SV vs. Karlsruher SC: „Irgendwie liegt ein böser Fluch über dem HSV“

Kreuzer: Ich habe bis jetzt nichts vernommen, dass ein Verein Philipp verpflichtet hat. Ich habe mit Hoffi ein richtig enges Verhältnis und wir sind so verblieben, dass er mich vorher informiert, wenn sich da etwas anbahnt mit einer Vertragsunterschrift. Natürlich würden wir ihn gerne behalten. Es hat sich gezeigt, dass es richtig war, ihn nicht gehen zu lassen, denn er hat in 100 Pflichtspielen für den KSC 50 Tore erzielt. So einen Spieler bekommst du nicht einfach wieder so. Jetzt aber haben wir das Heft des Handelns nicht mehr in der Hand. Er kann nun entscheiden, was er machen will. Ich weiß, dass die Bundesliga sein großer Wunsch ist. Das hat er mir oft gesagt. Und es gibt auch Anfragen.